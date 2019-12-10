إدارة كهرباء الجنوب تستلم معدات جديدة من هيئة الكهرباء بالمؤقتة

أخبار ليبيا24

تسلّمت إدارة توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية اليوم الثلاثاء تجهيزات ومعدات جديدة من قبل الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، أن شحنة التجهيزات المُسلمة لإدارة توزيع كهرباء الجنوبية، مكونة من كميات كبيرة من الأعمدة الخشبية بطول 9متر و10متر، إضافة إلى كوابل مختلفة القدرات.

وشملت الشحنة كذلك، عوازل ضغط عالي ومنخفض، والكثير من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة في المنطقة الجنوبية تجهيزا لفصل الشتاء، وذلك بهدف توفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية بالجنوب الليبي، حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.

وأضاف خليفة، أن هذه الشحنة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، حتى يتم تغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق.

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