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القوات المسلحة تعلن السيطرة على معسكر بالعوينات وتقبض على آمره

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العوينات-العنوان

أعلنت القوات المسلحة اليوم الثلاثاء السيطرة على أحد المعسكرات التابعة لحكومة الوفاق في منطقة العوينات جنوب غرب ليبيا وتلقي القبض على آمره عميد خالد كعبر.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن آمر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية، اللواء أبو القاسم الأبعج، أعلن أن القوات المسلحة سيطرت فجر اليوم الثلاثاء على معسكر به قوة تابعة لحكومة الوفاق في منطقة العوينات.

وأوضح المركز الإعلامي، أن القوات المسلحة ألقت القبض على “عميد خالد كعبر” أثناء مداهمة المعسكر واستردت الآليات والأسلحة. وكعبر هو آمر الكتيبة (411) التابعة لرئيس الأركان العامة طرابلس.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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