الشاطر يدعو السراج للاستجابة بسرعة لتصريحات أردوغان حول إرسال قوات تركية لليبيا

طرابلس-العنوان

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى الاستجابة السريعة بشأن التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي لوّح خلالها بأن تركيا على استعداد لإرسال جنود إلى ليبيا، في حال تلقى دعوة من قبل حكومة الوفاق.

ورأى الشاطر، في تغريدة على تويتر، أن تصريح أردوغان يوم الإثنين بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا أنها دعوة (كريمة) ويجب التجاوب معها على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن دعوة حكومة الوفاق لتركيا بإرسال جنود أتراك سينقذ الوطن والأرواح، وأن رفضها سيكون كارثة تاريخية.

وقال الشاطر: “عرض الرئيس التركي استعداد بلاده لمؤازرة الشرعية في ليبيا بإرسال جنودها لحماية المواطنين، السراج أمامه خيارين إما سرعة التجاوب مع الدعوة الكريمة أو الاستمرار في نهجه المماطل والضعيف، الأول ينقذ الوطن والأرواح والثاني يضيعه بكارثة لا سابق لها في التاريخ”.

ولوّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في لقاء تلفزيوني يوم الإثنين على قناة “تي آر تي” التركية الحكومية، أن تركيا سترسل جنودها إلى ليبيا فيما لو تلقت دعوة من قبل حكومة الوفاق.