كهرباء المؤقتة تسلم تجهيزات ومعدات كهربائية لإدارة توزيع المنطقة الجنوبية

بنغازي-العنوان

سلّمت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء الشحنة الأولي من احتياجات الكهرباء لإدارة توزيع كهرباء المنطقة الجنوبية والتي تشمل كل المدن والمناطق في الجنوب الليبي.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة، ربيع خليفة، أن الشحنة المسلمة لإدارة توزيع كهرباء الجنوبية، مكونة من كميات كبيرة من الأعمدة الخشبية بطول 9متر و10متر.

وأضاف، كما أن الشحنة تحتوي على كوابل مختلفة القدرات وكذلك عوازل ضغط عالي ومنخفض، والكثير من المواد التي من شأنها حل كافة اختناقات الشبكة في المنطقة الجنوبية تجهيزا لفصل الشتاء.

وأكد خليفة، أن الهدف من توفير مثل هذه الاحتياجات هو توفير كافة احتياجات الشبكة الكهربائية، حتى ينعم المواطن بالكهرباء دونما انقطاع.

وأشار إلى أن هذه الشحنة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة حتى يتم تغطية كافة احتياجات قطاع الكهرباء في كل المدن والمناطق.