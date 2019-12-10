الشاطر يطالب بتدخل تركي عسكري في بلاده

طالب عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر بقبول عرض الرئيس التركي رجب اردوغان بشأن استعداده لارسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.

‏وقال الشاطر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الثلاثاء، ” إن ‎السراج أمامه خيارين إما سرعة التجاوب مع الدعوة التي وصفها بـ ” الكريمة” أو الاستمرار في نهجه المماطل والضعيف وفق تعبيره.

وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة أن تدخل تركيا عسكريا في ليبيا سينقذ الوطن والأرواح أما رفض العرض التركي سيجلب بكارثة لا سابق لها في التاريخ.

وكان الرئيس التركي أعلن استعداد بلاده لارسال قوات عسكرية إلى ليبيا بموجب الاتفاقية الامنية الموقعة مع حكومة الوفاق نهاية نوفمبر الماضي.

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