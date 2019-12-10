اخبار ليبيا الان

قلق أوروبي إزاء اتفاقية حكومة الوفاق وتركيا

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا – 24

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء مذكرة تقسيم مناطق النفوذ في المتوسط المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل أمس الإثنين: “بحثنا هذه المذكرة، ومن الواضح أنها تثير قلقا جديا لدينا”، وفق ما نقل موقع روسيا.

يذكر أن فائز السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ في المتوسط.

وأثار هذا الاتفاق معارضة شديدة ورفضا محليا ودوليا واسعا من قبل اليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى مجلس النواب الليبي وحكومته المؤقتة والقيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • المجتمع الاوروبي – لم يقدم اي خدمات ملموسة لليبيا او الليبيين – ولا يفهم السبب الحقيقي وراء ذاك … انما يحاولون استغلال الاموال الليبية لتمويل حملات انتخابية لحكوماتهم – وحتى المجتمع الاوروبي المتوسط المعيشة يرفضون سياسة حكوماتهم في الشوارع ويضربون عن العمل – بسبب استغلال حكوماتهم المادي المفرط بشكل مقزز – واعتقد ان هدف حكوماتهم هو الاستحواذ على الاموال الليبية لتغطية مصاريفهم الزاءدة عن حاجاتهم فوق المتوقع – وطبعا الشراذم المتعلقين بهذه الحكومات من بعض من الدول العربية – جعلهم يتمادون حتى في الدخول للأراضي المقدسة في السعودية مثلا وعرض مصارعات نساءهم في بلد مقدس الذي يجب احترام شعاءر دينه في إطار ليس للسعودين فقط بل للمجتمع الاسلامي كافة حول العالم .

    رد