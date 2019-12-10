قلق أوروبي إزاء اتفاقية حكومة الوفاق وتركيا

أخبار ليبيا – 24

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء مذكرة تقسيم مناطق النفوذ في المتوسط المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل أمس الإثنين: “بحثنا هذه المذكرة، ومن الواضح أنها تثير قلقا جديا لدينا”، وفق ما نقل موقع روسيا.

يذكر أن فائز السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ في المتوسط.

وأثار هذا الاتفاق معارضة شديدة ورفضا محليا ودوليا واسعا من قبل اليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى مجلس النواب الليبي وحكومته المؤقتة والقيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر.

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