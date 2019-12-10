هل ينتهي الارتباك في المشهد الإعلامي المصري؟

تتوقف هذه الحلقة عند مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في ليبيا مع الجانب التركي والتي تشمل تعاون أمني وعسكري بالإضافة إلى اتفاقات بشأن الملاحة البحرية لتشعل هذه المذكرة فتيل الأزمة بين مصر واليونان من جانب وتركيا من جانب آخر، ثم تنتقل لمناقشة المشهد الإعلامي في مصر الذي يشهد إعادة هيكله.

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