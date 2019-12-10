المحجوب: القوات المسلحة استطاعت هزيمة الإرهاب بأقل الإمكانيات العسكرية

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب، إن القوات المسلحة استطاعت هزيمة الإرهاب بأقل الإمكانيات العسكرية.

وأكد المحجوب في تصريح للعين الإخبارية أمس، أن الجيش الوطني يطور نفسه رغم كل المعوقات التي يأتي في مقدمتها قرار مجلس الأمن بحظر التسليح الذي يفرضه عليه، في الوقت الذي تتلقى فيه الميليشيات والتنظيمات الإرهابية دعما عسكريا مباشرا من تركيا، في تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة.

وعبر المحجوب عن استغرابه من عدم رفع قرار حظر التسليح عن الجيش، والثناء على هذا المجهود غير المسبوق لجيش عربي تمكن من القضاء على قيادات إرهابية خطيرة مطلوبة على قوائم مجلس الأمن.

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