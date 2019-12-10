معيتيق يتفقد موقع التفجير في الزاوية

تفقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم الثلاثاء موقع التفجير الذي حدث مساء أمس في شارع القرضابية في مدينة الزاوية.

ووقف معيتيق على الأضرار التي خلفها التفجير في بعض المحال التجارية ومسجد القرضابية، حسب بيان إدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق، على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وانفجرت سيارة بالقرب من جزيرة معسكر الزاوية في شارع القرضابية، حيث تداول رواد «فيسبوك» صورا ومقاطع فيديو للانفجار تظهر سيارة متفحمة. ولم ترد معلومات بشأن وقوع ضحايا أو مصابين في الحادث.

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