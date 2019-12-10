تعرف على الأوضاع في مدينة الزاوية بعد ساعات من تفجير سيارة مفخخة

أكد عضو مجلس الدولة عن مدينة الزاوية أحمد همومه اليوم الثلاثاء أن الحياة عادت لطبيعتها بعد التفجير الذي وقع مساء أمس في وسط شارع القرضابية بجزيرة الدوارن أمام المدرسة الثانوية القديمة.

وقال همومه في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن مجهولين قاموا مساء أمس بتفجير سيارة عن بعد لم تخلف أضرارا بشرية كما أن الأضرار المادية كانت محدودة.

وأشار همومه إلى أنه جرى سحب السيارة المتفجرة تنظيف الشارع مشددا على عودة الحياة لطبيعتها في الشارع والمناطق المجاورة له.

ورجح همومه أن يكون الهدف من التفجير لفت الانتباه وإحداث بلبلة فقط.

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