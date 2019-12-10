تعليم الجفرة توقع عقود 177 معلم ومعلمة جدد‎

شرعت مراقبة التعليم ببلدية الجفرة في توقيع عقود للمعلمين والمعلمات الذين تم تنسيبهم العام الماضي لسد العجز حس قرار وزير التعليم رقم 1183 وعددهم 177 معلم ومعلمة ..

وقال مراقب تعليم الجفرة خليل علي برول ان هذا لاجراء يأتي حسب تعليمات وزارة التعليم الذي يؤكد على ان صرف مرتبات المنسبين الجدد من تاريخ مباشرة اعمالهم في بداية العام الدراسي الماضي .

واشار الى ان الفرصة متاحة امام جميع المعنيين ومتواصلة حتى يوم الخميس القادم لتوقيع العقود قبل احالتها للوزارة .

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