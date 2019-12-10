اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة طرفي الاتفاقية الليبية والتركية

أخبار ليبيا 24

طالبت اليونان خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي، بإدانة الاتفاق الأمني والبحري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية ووضع “إطار للعقوبات”، إن لم يتراجع الطرفان عن الاتفاق.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في أعقاب الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس الإثنين، إنه تطرق خلال الاجتماع إلى “المسائل المتعلقة بتوقيع المذكرة الباطلتين بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس”.

واعتبر دندياس، المذكرتين الموقعتين بين الرئيس التركي ورئيس حكومة الوفاق “انتهاكا لاتفاقات الصخيرات، وانتهاكا مباشرا للقانون الدولي وقوانين الملاحة البحرية الدولية”.

ودعا دندياس، دول الاتحاد الأوروبي إلى إدانة المذكرتين ودعم موقف اليونان وقبرص الرافض لهما، مؤكدا أن اليونان “ستبذل كل ما بوسعها من أجل حماية سيادتها وحقوقها السيادية”.

وقال المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن الأوروبي جوزيب بوريل في أعقاب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد أمس: “بحثنا هذه المذكرة، ومن الواضح أنها تثير قلقا جديا لدينا”، وفق ما نقل موقع روسيا.

يذكر أن فائز السراج قد وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول تحديد مناطق النفوذ في المتوسط.

وأثار هذا الاتفاق معارضة شديدة ورفضا محليا ودوليا واسعا من قبل اليونان وقبرص ومصر، إضافة إلى مجلس النواب الليبي وحكومته المؤقتة والقيادة العامة برئاسة المشير خليفة حفتر.

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