امغيب: تهديدات أردوغان زوبعة في فنجان

قلل عضو مجلس النواب سعيد امغيب من خطورة التهديدات التي صرح بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن أردوغان “يعلم جيداً انه وحزبه الارهابي، قد خسر المعركة في ليبيا وأن اتباعه الذين سهلوا له التدخل في ليبيا في الرمق الأخير وعلى وشك الخروج من المشهد السياسي الليبي إلى غير رجعة، ويعلم أيضا أن الجيش الآن يجهز بكل قوة لاجتياح العاصمة طرابلس، كما يعلم أن الجيش أصبح يسيطر على أكثر من 90% من الارض الليبية وأن أغلب الشعب الليبي أصبح يطالب بدخول الجيش للعاصمة طرابلس لأنها تحت حكم المليشيات والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبل حكومة فايز السراج ويعلم كذلك أن كل المنافذ البحرية والجوية تستطيع مقاتلات قواتنا الجوية الوصول إليها في أي لحظة لتدمير أي قوات تصل إليها”.

وأضاف امغيب أن أردوغان يعلم “أن الشعب الليبي .. لن يقبل بأي تدخل تركي على الأرض وأنه سوف يواجهه بكل قوة في حالة أقدم .. أردوغان على فعل ذلك، كما يعلم قبل كل ذلك أن إيصال قوات عسكرية إلى ليبيا يحتاج إلى وقت وجهد كبير قد يستغرق أسابيع أو شهور، والجيش قد يدخل إلى طرابلس في أي لحظة كما يعلم أن المجتمع الدولي والجامعة العربية سيرفضان هذا التحرك بكل قوة”.

وختم بالقول “إذاً هذه التهديدات التي صرح بها اردوغان لا تعدو كونها زوبعة في فنجان أو محاولة لتصدير أزمة داخلية”.

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