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امغيب: تهديدات أردوغان زوبعة في فنجان

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قلل عضو مجلس النواب سعيد امغيب من خطورة التهديدات التي صرح بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال امغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن أردوغان “يعلم جيداً انه وحزبه الارهابي، قد خسر المعركة في ليبيا وأن اتباعه الذين سهلوا له التدخل في ليبيا في الرمق الأخير وعلى وشك الخروج من المشهد السياسي الليبي إلى غير رجعة، ويعلم أيضا أن الجيش الآن يجهز بكل قوة لاجتياح العاصمة طرابلس، كما يعلم أن الجيش أصبح يسيطر على أكثر من 90% من الارض الليبية وأن أغلب الشعب الليبي أصبح يطالب بدخول الجيش للعاصمة طرابلس لأنها تحت حكم المليشيات والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبل حكومة فايز السراج ويعلم كذلك أن كل المنافذ البحرية والجوية تستطيع مقاتلات قواتنا الجوية الوصول إليها في أي لحظة لتدمير أي قوات تصل إليها”.

وأضاف امغيب أن أردوغان يعلم “أن الشعب الليبي .. لن يقبل بأي تدخل تركي على الأرض وأنه سوف يواجهه بكل قوة في حالة أقدم .. أردوغان على فعل ذلك، كما يعلم قبل كل ذلك أن إيصال قوات عسكرية إلى ليبيا يحتاج إلى وقت وجهد كبير قد يستغرق أسابيع أو شهور، والجيش قد يدخل إلى طرابلس في أي لحظة كما يعلم أن المجتمع الدولي والجامعة العربية سيرفضان هذا التحرك بكل قوة”.

وختم بالقول “إذاً هذه التهديدات التي صرح بها اردوغان لا تعدو كونها زوبعة في فنجان أو محاولة لتصدير أزمة داخلية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • من يفهم جيدا غباوة اردوغان عليه ان يفكر بعقليته فهو يظن انه سيضغط على الاتحاد الاوربى حتى لا يفرض عليه عقوبات جديدة وكذلك امريكا خاصة وانها تتعلق بتجميد ارصدته بالخارج هو واسرته ولو تم الكشف عنها لاصبحت فضيحة كبيرة تؤكد فساده بادلة دامغة ولو كان يستطيع ارسال قوات فلماذا لم يحول الاتفاقية الامنية التى وقعها مع السراج الى البرلمان مع اتفاقية الحدود البحرية الوهمية الغير قابلة للتنفيذ اصلا فلا يمكن لاى شركة نفط ان تستثمر فى منطقة عليها نزاعات مسلحة ومن يضمن انه فى حالة اكتشاف غاز ان تاتى قوة عظمى مثل امريكا وتستولى عليها بحجة وجود نزاع كما حدث فى دير الزور بسوريا ولو كان بامكان اردوغان انقاذ المليشيات لما تأخر دقيقة واحدة ولكنه تأكد بانها غرقت بالفعل وسطة عزلة اوربية وعقوبات قادمة على مايسمى حكومة الوفاق منها تجميد ارصدهم وحظر سفرهم لاوربا والسراج جاء ليكحلها عماها فدخل فى عداء مع الجميع مثل اردوغان حتى مع حلفاءه من الدواعش والمليشيات حيث تهاجم وكره من حين لاخر وتحرق داخليته والبقية تاتى سيقتلوه قبل ان يفروا بعد ان تأكدوا من الهزيمة الساحقة خاصة وان الجيش والشعب ايد واحدة ضد الخوان والاحتلال العثمانى احفاد عمر المختار فى مواجهة الاطماع العثمانية الخبيثة وعملاؤهم فى الداخل الذين وجهوا لهم دعوة كريهة ستغير شيئا واحد فى مراسم الفرح بطرابلس بدلا من زفة الخوان قبل الفرح ستتحول الى جنازات الخوان الى القبور مع الطرطور محمد مرسى تمنى العودة للقصر فى مصر فعاد الى القبر بدعم من اردوغان دعمهم باشارة من ابتكاره بيد رابعة التى دخلت عالم النسيان تماما فالاخوان فى خبر كان

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