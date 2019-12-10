معيتيق يدعو لتفعيل مصلحتي التسجيل العقاري والتخطيط العمراني

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الثلاثاء على ضرورة تفعيل مصلحتي التسجيل العقاري والتخطيط العمراني باعتبارهما ركيزة أساسية لاستكمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية. أقامت

وشدد معيتيق خلال مشاركته في مؤتمر هندسي هو الثاني أقامته نقابة المهن الهندسية بمدينة الزاوية بعنوان ” دور الهندسة في التنمية المستدامة وبناء الدولة” على أهمية دور مصلحة الأملاك العامة والقطاع الخاص في تنفيذ الإنشاءات والمباني ضمن مشاريع التنمية والأعمار كما كشف عن تخصيص مبالغ مالية من ميزانية العام2020 لتنفيذ المشاريع التنموية ضمن ميزانية الباب الثالث مؤكدا أنه ستكون لمدينة الزاوية والساحل الغربي نصيب منها.

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