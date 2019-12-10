ليبيا في المرتبة 110 عالمياً وفقاً لمؤشر التنمية

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية لسنة 2019 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق تحت شعار “ما وراء الدخل المادي ما وراء الإنفاق وما بعد اليوم/عدم المساواة في التنمية البشرية في القرن الحادي والعشرين”.

وحضر إطلاق التقرير الذي نظم في طرابلس وزير الاقتصاد علي العيساوي والنائب في المجلس الرئاسي محمد العماري وشخصيات حكومية وممثلون عن الأمم المتحدة.

وتضمن التقرير التي تحصلت 218 على نسخة منه ترتيب ليبيا وفقا لمؤشر التنمية البشرية وحلت فيه بالمرتبة 110 عالميا موضحا بأنها تحسنت آخر عامين حيث سجلت ليبيا أسوأ مؤشراتها عام 2016 إذ تراجعت ما نسبته 10% بالمقارنة مع عام 2014.

وصنف تقرير التنمية البشرية للعام 2019 مستوى المساواة بين الجنسين موضحا أن ليبيا جاءت عربيا في المستوى فوق المتوسط بالمقارنة على المستوى العالمي مستندا إلى امتلاك السيدات في ليبيا ما نسبته 16% من المقاعد البرلمانية ونحو 25% من القوة العاملة في السوق الليبي.

واستعرض التقرير ترتيب الدول العربية وفقا لتحليلات البيانات التي تحصل عليها من خلال دراسات متعددة.

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