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امغيب: الشعب الليبي لن يوافق أبدا على التدخل التركي في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب أن الشعب الليبي لن يوافق أبدا على التدخل التركي في ليبيا، وأنه سيندد بالتهديد الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وشدد مغيب في تصريح أمس لقناة ليبيا، على ضرورة عقد مجلس النواب جلسات طارئة لمواجهة هذه التعديات والتهديدات، مطالبا الشعب بالخروج في مظاهرات عامة رافضة لتهديدات أردوغان.

هذا كما أكد مغيب أن كل الشعب الليبي يساند الجيش الوطني، ويؤيد بكل قوة دخول الجيش إلى العاصمة .

مغيب قال إن تصريحات أردوغان التي أطلقها في هذا الوقت دليل على أن القوات المسلحة الليبية دخلت طرابلس، وأن المعركة الان في نهايتها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة هي من وقف في وجه التدخلات الخارجية في ليبيا.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • حيتان البحر تناديكم مرحبا جيش الدعارة التركى طعاما شهيا للحيتان فاللحم الابيض وحشنا شبعنا من اللخم الاسود للهجرة غير الشرعية ناس غلابة جلد على عظم اما جيش الدعارة قطط سمان لحم ابيض متغذى يشبع حيتان البحر الابيض والباقى نرسله للبحر الميت او اابحر الاسود لتغذية الحيتان هناك هيا ارسلوا بسرعة وجبة كلاب النار التركية فنحنىفى الانتظار على نار

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