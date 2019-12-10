امغيب: الشعب الليبي لن يوافق أبدا على التدخل التركي في ليبيا

أكد عضو مجلس النواب سعيد مغيب أن الشعب الليبي لن يوافق أبدا على التدخل التركي في ليبيا، وأنه سيندد بالتهديد الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا إذا طلبت حكومة الوفاق ذلك.

وشدد مغيب في تصريح أمس لقناة ليبيا، على ضرورة عقد مجلس النواب جلسات طارئة لمواجهة هذه التعديات والتهديدات، مطالبا الشعب بالخروج في مظاهرات عامة رافضة لتهديدات أردوغان.

هذا كما أكد مغيب أن كل الشعب الليبي يساند الجيش الوطني، ويؤيد بكل قوة دخول الجيش إلى العاصمة .

مغيب قال إن تصريحات أردوغان التي أطلقها في هذا الوقت دليل على أن القوات المسلحة الليبية دخلت طرابلس، وأن المعركة الان في نهايتها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة هي من وقف في وجه التدخلات الخارجية في ليبيا.

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