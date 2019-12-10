نائب إيطالي يدعو بلاده لتعليق الاتفاقيات مع ليبيا

دعا النائب الإيطالي عن الحزب الديمقراطي ماتيو أورفيني، بلاده إلى تعليق الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة في ليبيا.

وقال النائب الإيطالي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “يعرب المسؤولون الحكوميون كل يوم عن قلقهم إزاء تفاقم الحرب الأهلية في ليبيا. وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن الوضع يتدهور”.

وأضاف أورفيني”ومع ذلك، من المؤسف أن لا أحد يفكر في تعليق تلك الاتفاقات المعيبه التي نطلب مما يسمى بخفر السواحل الليبي القيام بدوريات في البحر الأبيض المتوسط وإعادة أولئك الذين تمكنوا من الفرار منه إلى الجحيم”.

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