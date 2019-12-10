المستشار صالح يدعو النواب إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لمناقشة التدخل التركي

ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أعضاء مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة هذا الأسبوع من أجل مناقشة اتفاقية التعاون التي أبرمتها حكومة الوفاق مع تركيا.

الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قال في تصريح خاص لوكالة”نوفا” الإيطالية اليوم الثلاثاء إنه كلف مكتب رئاسة مجلس النواب بتوجيه دعوة لجميع أعضاء مجلس النواب للحضور إلى مقر المجلس بمدينة طبرق لبحث الاتفاقية التي قال إنها تمس الأمن القومي لليبيا وتؤثر على مصالحها الاستراتيجية.

وبحسب بليحق فأن صالح شدد على أن حكومة الوفاق لا تملك الشرعية لتوقيع أي اتفاقيات من هذا الشأن لأنها غير منتخبة من الشعب ولم تحصل على ثقة مجلس النواب المنتخب كممثل شرعي للشعب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية