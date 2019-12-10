رداً على تصريحات أردوغان.. مجلس النواب: ليبيا لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية للوطن العربي

ليبيا – دانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في بياناً لها اليوم الثلاثاء بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قواته إلى الأراضي الليبية.

اللجنة طالبت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه جامعة الدول العربية بتفعيل إتفاقية الدفاع العربي المشترك بإعتبار ليبيا عضواً بالجامعة، مؤكدةً أن ليبيا لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية للوطن العربي.

ودعت اللجنة جامعة الدول العربية للإنعقاد العاجل لإتخاذ موقف لمواجهة الغزو التركي ليبيا، مطالبةً القوات المسلحة بإستهداف أي تحرك للقوات التركية داخل المياه الإقليمية أو الأجواء والأراضي الليبية .

اللجنة أكدت في ختام بيانها على أن أي جسم أو مكان يستخدم عسكرياً للجانب التركي يعتبر هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.

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