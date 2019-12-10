معيتيق يجري زيارة لموقع التفجير بمدينة الزاوية

ليبيا – أجرى عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق اليوم الثلاثاء زيارة إلى مدينة الزاوية.

معيتيق إطلع وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي على الأضرار التي خلفها التفجير الذي وقع في شارع القرضابية بالمدينة واستهدف بعض المحال التجارية ومسجد القرضابية.

يشار إلى أن مديرية أمن الزاوية أدانت الانفجار الذي هزّ وسط المدينة والذي كان سببه سيارة مفخخة في شارع القرضابية بالقرب من مسجد بن رمضان مما أدى لوقوع أضرار مادية بالمحال التجارية والمنازل المجاورة وإصابات خفيفة لبعض المواطنين المارين بالشارع.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية