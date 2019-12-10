رسمياً.. اليونان تحيل للأمم المتحدة إعتراضها على الإتفاق البحري بين السراج وتركيا

ليبيا – قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس اليوم الثلاثاء إن بلاده أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لرسم الحدود البحرية ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

المتحدث باسم الحكومة اليونانية أشار في تصريح للصحفيين وفقاً لوكالة “رويترز” إلى أنه الإعداد لهذا الاتفاق جرى بنية سيئة، مؤكداً على أن بلاده تريد إطار عمل يتعلق بعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا وليبيا.

وتابع: “الاتفاق بين أردوغان والسراج يهدد الاستقرار الإقليمي، إن أثينا تريد من الأمم المتحدة إدانة الاتفاق، الذي لم تتضح معالمه بعد”.

يشار إلى أن اليونان قد طردت السفير الليبي الأسبوع الماضي رداً على الاتفاق الذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.

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