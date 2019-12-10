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مديرية أمن بنغازي تضبط آثار فرعونية في طبرق قبل بيعها بقيمة 4.5 مليوم دينار

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمكن عناصر مركز شرطة قاريونس أمس الثلاثاء من ضبط شخصين لجلبهم ثلاث قطع أثرية فرعونية من مدينة طبرق لغرض بيعها بقيمة 4.5  مليون في مدينة بنغازي.

مديرية أمن بنغازي أكدت في بياناً مقتضب أنها ستكشف التفاصيل الكاملة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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