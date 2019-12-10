خارجية المؤقتة: حكومة الوفاق تختطف مؤسسات الدولة

أعربت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة عن حرصها على “دعم جهود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد حول العالم”.وأوضحت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أن ما تقوم به حكومة الوفاق يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة والقانون حيث أنها تقوم “عن طريق أذرعها الإجرامية ومليشياتها الإرهابية الخارجة عن القانون والتي تختطف مؤسسات الدولة وتسيرها بقوة السلاح بممارسة شتى أنواع الهدر والنهب للمال العام من خلال السيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعوائد وإيرادات المؤسسة الوطنية للنفط والسطو على البنوك والاعتمادات الوهمية وعمليات غسيل الأموال وتحويلها للخارج وتسييل المبالغ الطائلة وتسخيرها لدعم المليشيات والعصابات الإجرامية التي تغتصب العاصمة ومؤسساتها”.وأكدت الوزارة استنكار هذه الممارسات مجددة دعمها للجيش في الحرب على الإرهاب.

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