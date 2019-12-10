افتتاح مقر كلية الإعلام والاتصال في جامعة أجدابيا

احتفلت جامعة أجدابيا، اليوم الثلاثاء، بافتتاح مقر كلية الإعلام والاتصال، أحدث كلياتها، التي تنطلق بثلاثة أقسام علمية هي: الصحافة، والعلاقات العامة، والإذاعتان المرئية والمسموعة، والاتصال.

حضر الاحتفالية وزير التعليم في الحكومة الموقتة، الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز، ورئيس المجلس التسييري لبلدية أجدابيا، إمبارك المنفي، ورئيس جامعة أجدابيا، الدكتور موسى المقريف، وعميد كلية الإعلام والاتصال، فرج العريبي، وعدد من عمداء ورؤساء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ولفيف من المهتمين والمختصين بمجالات الصحافة والإذاعتين المرئية والمسموعة.

وشهد حفل الافتتاح اطلاع وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز والوفد المرافق له على التجهيزات والمكاتب والاستوديو الإذاعي التعليمي بالكلية، الذي أشاد بمجهودات رئيس الجامعة وعميد كلية الإعلام والاتصال، التي أسفرت عن افتتاح الكلية رغم التحديات التي واجهت جامعة أجدابيا.

وجاء افتتاح مقر كلية الإعلام والاتصال بجامعة أجدابيا بعد تخصيص مقر للكلية الجديدة داخل مقر كلية الآداب بالجامعة، الذي يقع قرب القصر الفاطمي، حيث جرى تجهيزه بالإمكانات والتجهيزات الضرورية التي تحتاج إليها متطلبات الدراسة في الكلية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا