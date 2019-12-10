الثني يوجه بافتتاح مراكز صحية في جالو والكفرة وامساعد

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني وزير الصحة سعد عقوب لبحث سير العمل بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مناقشة نتائج الجولة الميدانية التي أجراها عقوب لبلدية اجدابيا وضواحيها وسبل تسهيل العمل والتدريب بالمرافق الصحية وتوفير كافة الاحتياجات عبر جهاز الإمداد الطبي.

وأصدر الثني تعليمات بالتركيز على افتتاح المرافق الصحية خلال الفترة القادمة بكل من جالو والكفرة وامساعد وبالخاثر ودار العريبات.

وأطلع عقوب رئيس الحكومة على الوضع الصحي لبلدية بنغازي، خاصة فيما يتعلق بمركز بنغازي الطبي، ومستشفى الجلاء للحوادث.

وعرض عقوب خطة الوزارة التدريبية للعام 2020 ميلادي، خاصة وأن الحكومة المؤقتة أعلنت هذا العام عام للتدريب والتطوير في ليبيا.

وتابع الثني وضع جهاز الإمداد الطبي وآلية عمله والمعوقات والعراقيل التي تواجهه وكيفية وضع الحلول لها كما تابع وضع جهاز الإسعاف، ومشاريع وزارة الصحة في لجنة استقرار بنغازي ونسب الإنجاز بها وتحديد مواعيد بدء العمل بالمشاريع الأخرى.

وتطرق الاجتماع إلى عمل القطاع الصحي في مدينة درنة، مؤكدا على ضرورة التركيز على جهاز الإسعاف و الطوارئ بها.

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