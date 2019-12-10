ديبي: تشاد وكافة دول الساحل تواجه تحديات بسبب الأزمة الليبية

اعتبر رئيس تشاد إدريس ديبي أن هناك تحديات تواجهها بلاده ودول الساحل بسبب الأزمة الليبية التي يسعى الجميع لحلها.

ديبي أشار في كلمة خلال منتدى الحوار المتوسطي بالعاصمة الإيطالية روما إلى وجود عقبات متعلقة بأجندة أوروبية وعربية وغيرها تقف عائقا أمام حل الأزمة الليبية، مضيفا أنها لا تخدم ليبيا ولا الليبيين لذلك يجب أن يكون الحل ليبيا.

هذا وأكد ديبي على ضرورة أن يتنازل المجتمع الدولي عن مختلف أجنداته ويفكر في مصلحة الشعب الليبي، معتبرا أن دول الساحل لم تعرف الإرهاب إلا بعد تخريب ليبيا التي كانت دولة غنية تحتضن عددا كبيرا من العمال.

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