بوتين يدعو إلى ضرورة تغيير الدستور الأوكراني…وأردوغان: هناك إمكانية لإرسال قوات تركية إلى ليبيا

مواضيع حلقة اليوم: بعد قمة نورماندي بوتين يدعو إلى ضرورة “تغيير الدستور الأوكراني بشأن دونباس”؛ و”عصائب أهل الحق” العراقية تقول إن مظاهرات اليوم ستشهد أكبر عدد من القتلى؛ وأردوغان يقول إن هناك إمكانية لإرسال جنود إلى ليبيا إذا طلب الشعب الليبي؛ ومهلة تنتهي غدا أمام نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة إسرائيلية أو اللجوء لانتخابات ثالثة.

بعد قمة نورماندي بوتين يدعو إلى ضرورة “تغيير الدستور الأوكراني بشأن دونباس

عقد زعماء قمة النورماندي، مؤتمرا صحفيا في ختام قمتهم في العاصمة الفرنسية باريس، المخصصة لبحث الوضع في أوكرانيا. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته إلى ضرورة “تغيير الدستور الأوكراني بشأن دونباس والعمل بشأن تنفيذ العفو العام”.

أما رئيس أوكرانيا فقال إنه يسعى “للسلام والعدالة في أوكرانيا والاجتماع عقد في أجواء عملية وصريحة”، مشيرا إلى أنه أكد خلال الاجتماعات على ضرورة أن “تسيطر أوكرانيا علـى حدودها وضمان خـروج القـوات الأجنبية”، مضيفا أنه لن يسمح “بتغيير دستور أوكرانيا وتحويلها إلى دولة فيدرالية”.

بدورها قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن الاجتماع ناقش وقف إطلاق النار وفصل القوات و”سنواصل تنفيذ اتفاقية مينسك”.

وقال الدكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس العاشرة لبرنامج “عالم سبوتنيك”:

إن الرئيس الأوكراني انتهج سياسة مغايرة لسابقيه ويريد الخروج من حالة العطالة التي أصابت الملف الأوكراني وموقف اللاسلم واللاحرب منذ سنوات، فهو يريد المضي قدما باتجاه تنفيذ اتفاق مينسك. بينما لا يعني هذا أن التسوية على وشك الحدوث، لكن على الأقل يمكن القول إنها خطوة صغيرة مهمة إلا أنها لا تكفي.”

وعن الرؤية الروسية والتوجه الأوكراني قال العلي: “إن هناك انفتاحا نحو هذا الملف وبالتالي توجد إمكانية لتكرار اللقاءات في الشهور المقبلة، وهناك اتفاق من حيث المبدأ على مثل تلك اللقاءات لكن دون توقعات بأن يحقق هذا اختراقا”.

“عصائب أهل الحق” العراقية تقول إن مظاهرات اليوم ستشهد أكبر عدد من القتلى

أعلن زعيم “عصائب أهل الحق” العراقية، أن تظاهرات الغد ستشهد سقوط أكبر عدد من القتلى.

وأشار قيس الخزعلي، زعيم العصائب إلى أن المظاهرات التي تخرج اليوم، ستشهد أكبر حصيلة من القتلى منذ بدء الاحتجاجات في البلاد الشهر الماضي.

ووصف الخزعلي، تظاهرات الغد بـالحدث الخبيث مشيرا أن لديه معلومات بمخطط لعمليات تخريب وقتل في بغداد.

من ناحية أخرى حذّر بيان متظاهري ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد، الكتل السياسية وميليشياتها من محاولة الالتفاف على مطالب المحتجين. ونوّه البيان بأن أطرافاً عراقية تسعى إلى تبرير قمع الانتفاضة. كما رفض البيان اختيار الكتل السياسية العراقية لرئيس الحكومة الجديدة.

وقالت مراسلة سبوتنيك في العراق، نازك محمد، إن “هناك توافدا لأعداد كبيرة من المتظاهرين من محافظات جنوب ووسط العراق للعاصمة بغداد في ساحة التحرير للاحتفال بالذكري السنوية الثانية للنصر على تنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا) ، مضيفة أن هناك انتشارا أمنيا واسعا للقوات الأمنية خصوصا الجيش العراقي الذي انتشر منذ ليلة أمس عند مداخل ساحة التحرير وهناك تفتيش وتشديد أمني للنقاط المؤدية إلي ساحة التحرير .

ولفتت، نازك، إلى أن التظاهرات سلمية، وأن المحتجين أطلقوا نداء عبر مكبرات الصوت طالبوا فيه بعدم اقتحام المنطقة الخضراء خاصة من جهة الجسر الجمهوري لتفويت الفرصة على أي شخص يحاول زعزعة أمن العاصمة والتظاهرات وجرها إلى منحني آخر .

وأكدت، مراسلة “سبوتنيك”، أن المتظاهرين يرفضون أي مرشح لرئاسة الوزراء من السلطة ويريدون حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مضيفة أن هناك أسماء يتم تداولها لرئاسة الوزراء إلا أنهم من الأحزاب التي يرفضها المحتجون.

إردوغان يقول إن هناك إمكانية لإرسال جنود إلى ليبيا إذا طلب الشعب الليبي

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه من حق تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في حال تمت دعوتها من الشعب الليبي، مشيرا إلى أنه يخطط لعقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا.

وقال إردوغان في مقابلة مع قناة “تي أر تي” التركية “في حال دعانا الشعب الليبي فيحق لنا إرسال قوات عسكرية إلى هذا البلد”، مضيفا “طلبت عقد لقاء مع الرئيس الروسي بوتين لبحث الأوضاع في ليبيا، قبل اللقاء المقرر في الثامن من الشهر المقبل، وقد يتم ذلك خلال الفترة القادمة، لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية”.

قال كامل المرعاش الكاتب الصحفي الليبي:

إن الدعم العسكري التركي لحكومة الوفاق موجود بالفعل في ليبيا في شكل طائرات مسيرة وفي شكل مركبات وأسلحة وغيره، إلا أنها لم تغير من شكل المعادلة على الأرض في معركة طرابلس ، مشيرا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع إردوغان جاء ربما ليشرعن هذا التدخ.

واستبعد مرعاش أن ينفذ إردوغان هذا الكلام عمليا على الأرض مشيرا إلى أن كلام إردوغان عن تدخل عسكري في ليبيا يجيء في إطار إنجاح مؤتمر برلين والضغط على الجيش الوطني لوقف عملياته في اتجاه طرابلس، والتمهيد لحل سياسي يضمن بقاء الوفاق والسراج في المشهد.

وأضاف مرعاش أنه إذا حدث أي تدخل عسكري تركي فإن هذا معناه غزو عسكري لن يسكت عنه الشعب الليبي ولا الدول الفاعلة في الإقليم ولا المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

مهلة تنتهي غدا أمام نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة إسرائيلية أو اللجوء لانتخابات ثالثة

تنتهي غدا المهلة التي وضعها أكبر حزبين في إسرائيل لتشكيل حكومة ائتلافية في البلاد تجنبا للاتجاه الى انتخابات تشريعية ثالثة في عام واحد.

وقد اتفق أكبر حزبي “الليكود” و”أزرق أبيض” على تحديد تاريخ الثاني من مارس/ آذار موعدا لإجراء انتخابات إذا لم يتم التوصل لاتفاق في اللحظة الأخيرة لتقاسم السلطة بينما يكافح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء في المشهد السياسي بعد توجيه لائحة اتهامات جنائية له.

وتنتهي مهلة مدتها 21 يوما غدا مما سيؤدي لحل البرلمان ووجوب إجراء انتخابات خلال 90 يوما.

قال أشرف العجرمي الكاتب والمختص بالشأن الإسرائيلي:

إن احتمال حل المأزق الانتخابي الإسرائيلي و تشكيل حكومة في الساعات القادمة احتمال ضعيف جدا لأن تكتل أزرق أبيض والمعارضة الإسرائيلية تطلب من نتانياهو أمرين الأول هو التخلي عن اليمين والثاني هو التخلي عن الحصانة كما تطلب منه أيضا ألا يكون رئيس الحكومة في المرحلة الأولى.

وأشار العجرمي إلى أنه بالفعل لن تشهد انتخابات ثالثة أي جديد يغير من الوضع الحالي، إلا إذا حدثت ثورة ضد نتانياهو داخل حزب الليكود في الانتخابات القادمة مثل تلك التي يقودها جيدعون ساعر للمنافسة على رئاسة الحزب، ساعتها من الممكن أن يكون هناك جديد.

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