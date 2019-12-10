منظمة ليبية تطلق حملة تعريفية باليوم العالمي لحقوق الإنسان

أحيت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء يوم حقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام حيث اعتمدت الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبينت المنظمة أنها نظمت في أحد فنادق العاصمة طرابلس وبالتعاون مع عدد من الجهات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يوافق العيد السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان، تحت شعار “شباب من أجل حقوق الإنسان “بحضور عدد من أساتذة القانون بالجامعات والنشطاء الحقوقيين والمختصين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية ذات الاختصاص .

وأطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حملة تعريفية بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تستهدف المؤسسات التعليمية والأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية، وتستمر هذه الحملة عاما كاملا وذلك احتفالا بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا غير قابلة للتصرف حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

وجرى خلال الحفل استعراض الأنشطة والفعاليات والبرامج التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا خلال العام الجاري فيما يتعلق بحماية وتعزيز وصون حقوق الإنسان والحريات العامة والقانون الدولي الإنساني ونشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والندوات وورش العمل التي تتعلق بقضايا المرأة والطفل والمهاجرين وذوي الإحتياجات الخاصة والعنف ضد الأطفال ونبذ خطاب التحريض على العنف والكراهية .

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