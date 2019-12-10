ندوة توعوية حول حقوق الانسان بمدينة زلة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء بمدينة زلة اعمال الندوة التوعوية حول حقوق الانسان التي تنظمها جمعية الجيل الرابع لحقوق الانسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ..

تتضمن محاور الندوة التي يشارك فيها اكادميين من الجامعات الليبية والمهتمين من المؤسسات الاهلية والناشطين في مجال حقوق الانسان اضافة الى بعض ممثلي الجهات الرسمية بالمنطقة ، التعريف بحقوق الانسان وحرياته الاساسية في الاسلام واهم ضمانات حقوق الانسان في الاسلام والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المشروعة للانسان .. كذلك نبذة حول جمعية الجيل الرابع ودورها في المجتمع والدفاع عن حقوق الانسان في كافة المجالات المتعلقة بهذه الحقوق .

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