الوكالة الأميركية تسلم تجهيزات تعليمية لثلاث مدارس وسط بنغازي

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وفرت معدات تعليمية لثلاث مدارس وسط مدينة بنغازي، عاد إليها الطلاب للدراسة الأسبوع الماضي.

وأوضحت السفارة في بيان أن الفصول الدراسية بالمدارس الثلاث أصبحت تحتوي الآن على معدات أساسية، مثل المكاتب والسبورات البيضاء ومعدات تقنية المعلومات وغيرها من اللوازم الأساسية الأخرى، لتمكين استئناف عمليات الدراسة العادية في هذه المدارس.

وأكدت السفارة أن مدرستين من الثلاث أعيد تأهيلهما في السابق من قبل برنامج إعادة تحقيق الاستقرار في ليبيا (SFL)، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرها من الجهات المانحة.

وقال مدير إحدى المدارس: «لدينا الآن التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات التعليمية لأكثر من 500 طالب بعد إغلاق مدرستنا لسنوات».

وأوضح مدير آخر قائلا: «إن تأثير هذا الدعم يتجاوز بكثير مجرد تلقي المكاتب والقرطاسية لمدرستنا. وبناءً على هذه النتيجة، تمكنا من إتاحة فرصة التسجيل في مدرستنا لأكثر من 350 طالبًا من الذين ينتمون أساسًا إلى منطقة وسط المدينة وكانوا مشردين داخليا في السنوات الماضية».

وأكد البيان أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تساعد الطلاب في جميع أنحاء ليبيا من خلال إعادة تأهيل المدارس المتضررة وتوفير المعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها. وتعكس هذه المساعدة دعم الولايات المتحدة المستمر للشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار.

وجاء في البيان أن حكومة الولايات المتحدة قدمت منذ العام 2011، مساعدات إنسانية تقدر بأكثر من 450 مليون دولار لغرض تحقيق الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء البلاد.

ووقعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في أكتوبر الماضي، مذكرة نوايا مع وزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني، لإنشاء إطار واسع للتعاون حول الأولويات، مثل تعزيز مؤسسات الحكم، وزيادة فرص المشاركة الاقتصادية والنمو، وتعزيز قدرة ليبيا على التعاطي مع حالة عدم الاستقرار والصراع.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أخيرًا مشروعين جديدين، أحدهما يركز على تعزيز اللامركزية وتنمية المجتمع المدني، والآخر على تعزيز الإدارة المالية العامة والحوكمة الاقتصادية. وسيعمل كلاهما في جميع أنحاء البلاد لما فيه فائدة جميع الليبيين، وفق البيان.

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