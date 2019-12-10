لجنة الدفاع بمجلس النواب تؤكد أن ليبيا لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية للوطن العربي وتدعو الجامعة العربية للانعقاد

طبرق-العنوان

دانت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وطالبت اللجنة من جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك باعتبار ليبيا عضوا بالجماعة العربية، مؤكدة على أن ليبيا لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية إلى الوطن الغربي.

ودعت اللجنة، جامعة الدول العربية للانعقاد العاجل لاتخاذ موقف لمواجهة العزو التركي لليبيا.

كما طالبت اللجنة، القوات المسلحة باستهداف أي تحرك للقوات التركية داخل المياه الإقليمية والأجواء والأراضي الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أبدى استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إذا طلبت ذلك حكومة الوفاق في طرابلس.