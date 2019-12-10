تضامُنًا معها لاختطاف طائرتها.. الأفريقية تعلن قبولها التذاكر الصادرة من الخطوط الليبية

بنغازي-العنوان

أعلنت إدارة شركة الخطوط الأفريقية فرع المنطقة الشرقية قبول التذاكر الصادرة عن شركة الخطوط الليبية على متن رحلاتها؛ إلى حين تمكن الخطوط الليبية من توفير طائرة بديلة أو استرجاع طائرتها المختطفة بمصراتة.

وفي بيان لها، اليوم الثلاثاء، أكدت الخطوط الأفريقية تضامنها مع الخطوط الجوية العربية الليبية نظرا لاختطاف طائرتها الوحيدة التي تسير في رحلاتها الأمر الذي أرغم إداراتها في بنغازي بمنع استصدار تذاكر السفر للمواطنين على متنها.

وقالت الخطوط الأفريقية في بيانها إن الخطوط الليبية هي شركتنا الأم وهذا القرار جاء خدمة إنسانية واجبة لأهلنا وإخواننا في المنطقة الشرقية الذين انقطعت بهم السبل في السفر جراء ذلك، وعرفانا لما قدمته المنطقة الشرقية من تضحيات أبنائها في دحر عدو البلاد والعباد.

وأوزعت الخطوط الأفريقية إلى كل من رئيس القسم التجاري ومدير محطة بنينا بصفتهما المسؤولين عن التعامل مع المسافرين بقبول التذاكر الصادرة عن الخطوط الليبية على متن رحلاتها؛ على أن يتم التنسيق بينهم وبين الإدارة المالية بالتقيد بالمقاصة المالية بين الشركتين بالخصوص؛ وذلك حفاظا على أموال الشركة.

وكان قد طلبت إدارة التسويق التّجاري بشركة الخطوط الليبية، أمس الإثنين، رؤساء مكاتب البيع ووكلاء السفر والسياحة المعتمدين، بعدم إصدار أي تذكرة على الخطوط الليبية من بنغازي.

وحددت الإدارة موعد وقف إصدار التذاكر اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء إلى حين إشعار آخر، وذلك لاستمرار احتجاز طائرة الخطوط الجوية الليبية الوحيدة العاملة في بنغازي بمطار مصراتة منذ 17 نوفمبر الماضي، والتي احتجزتها إدارة مطار مصراتة طائرة للخطوط الليبية بعد وصولها مطار بنينا في بنغازي بهدف إجراء أعمال صيانة.