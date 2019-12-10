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الحويج: معركة طرابلس وصلت مراحلها الأخيرة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، يعتزم الانتهاء من تحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف الحويج في تصريحات لـ”بلومبيرغ” أن عملية تحرير طرابلس وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مُشيراً إلى أنه وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس حول قرب انتهاء الجيش من معركة طرابلس.

وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة إلى أن القيادة العامة ستتعامل مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بموجب القانون، فور تحرير العاصمة.

زسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التقى الحويج يوم السبت وشدد على أهمية الحوار الليبي “الشامل” تحت رعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موحدة قادرة على مكافحة الإرهاب والتطرف.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • فائز السراج مصيرة محدد كما قلت من واقع خبرة سياسية كبيرة سيقتل على يد المليشيات التى دعمها وجعل خده مداس لها سترد له الجميل وترديه تحت اى ظروف لانها ستحمله مسئولية الهزيمة ولقد راينا هجوم على مقر اقامته وتجريد حرسه من السلاح فى بروفة اخيرة قبل ان يقوموا بتفجير مقر اقامته وبحرموه من الهرب واكل الشيكولاته اما اردوغان فواضح انه ايقن ان هزيمة المليشيات اصبحت واقعا لاخيال لهذا استغل الظروف لصالحه وحصل على اتفاق فنكوش يساوم به اليونان واتفاق امنى يحصل بموجبه على مليارات ولكنه لم يعرض الاتفاق الامنى على البرلمان التركى حتى لا يخسر المليارات اذا رفضها البرلمان رغم ان بنود الاتفاق الامنى غير معلنة اصلا والمضحك ان اردوغان كشف عن غباوة السراج عندما طلب منه ان يرسل طلب لطلب قوات رغم ان الاتفاق الامنى يسمح بارسال قوات فكيف نحل هذا اللغز الخرفانى بسيطة فهو يريد ارسال طلب منفصل عن الاتفاق الامنى ليحيله للبرلمان التركى وبدراسته سيثبت انه ليس قانونى لانه يجب ان بتصمن الطلب موافقة الشعب من خلال مجلس النواب وهذا مستحيل وبالتالى يرفض الطلب ويستمر الاتفاق الامنى الذى يتضمن مليارات يساوم بها الحكومة القادمة للخصول على مقابل التنازل عن الاتفاق شغل شياطين فهو لم يقل سارسل قوات بل مستعد لارسال قوات بطلب وبما ان طلب ارسال قوات للخارج خارج سلطة اردوغان فيعرض على البرلمان ويرفض وبمبة للسراج وخازوق للخوان

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