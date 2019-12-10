الحويج: معركة طرابلس وصلت مراحلها الأخيرة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، أن الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، يعتزم الانتهاء من تحرير ما تبقى من العاصمة طرابلس بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف الحويج في تصريحات لـ”بلومبيرغ” أن عملية تحرير طرابلس وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مُشيراً إلى أنه وصل إلى موسكو لإجراء محادثات مع مسؤولين روس حول قرب انتهاء الجيش من معركة طرابلس.

وأشار وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة إلى أن القيادة العامة ستتعامل مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بموجب القانون، فور تحرير العاصمة.

زسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الروسية إن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف التقى الحويج يوم السبت وشدد على أهمية الحوار الليبي “الشامل” تحت رعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة موحدة قادرة على مكافحة الإرهاب والتطرف.

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