أردوغان يبدي استعداده لإرسال جنود إلى ليبيا إذا تلقى طلبا من حكومة السراج

بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الذي يضم شقا أمنيا، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء استعداده لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا إذا تلقى طلبا من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج. من جهة أخرى، طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة هذا الاتفاق، الذي تعتبره أثينا انتهاكا للقانون البحري الدولي.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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