بدء التسجيل في قرعة الحج لعامي 2020 و2021

طرابلس-العنوان

أعلنت إدارة الحج والعمرة بالهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، أنها افتتحت منظومة التسجيل لقرعة الحج لعامي 2020 و2021.

وأوضحت الإدارة شروط وضوابط التسجيل لقرعة الحج للعامين المقبلين، مشيرة إلى أن التسجيل انطلق في الساعة الـ 12 صباحا من اليوم الثلاثاء.

وأوضحت إدارة الحج والعمرة في ليبيا، أن التسجيل سيكون مرة واحدة، وسيكون السحب في القرعة لعامين على التوالي، وسيتم نشر تنويهات مفصلة عن إيجابيات هذا الأمر، الذي تم وضعه بعد دراسات مستفيضة.

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