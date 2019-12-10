“فتاة الجنوب”.. مشروع أول من نوعه في تراغن

شهدت قاعة الاجتماعات في المجلس البلدي تراغن اجتماعاً موسعاً احتفاء باعتماد الميزانية المخصصة لتنفيذ مقر نادي فتاة الجنوب إلى جانب توقيع عقد التنفيذ وانطلاق المرحلة الأولى لإنشاء مقر النادي المعني بالمرأة والذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة الجنوبية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور عميد وأعضاء المجلس البلدي تراغن وعدد من مؤسسات العمل المدني النسائي توقيع عقد انطلاق عملية تنفيذ المقر بين المجلس البلدي والشركة المنفذة ورئيسة النادي.

كما تمت مناقشة أهم الإجراءات التي ستتزامن مع مرحلة التنفيذ فضلا عن الحديث عن طموحات المرأة بعد الانتهاء من عملية التنفيذ.

وشاركت رئيسة النادي وعميد البلدية وأعضاؤها والمهندس المشرف على المشروع في زيارة إلى موقع المشروع لاستلامه وتحديده بشكل ميداني تمهيدا لعملية التنفيذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية