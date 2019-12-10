عضو بمجلس الشيوخ الإيطالي يحذّر من عواقب التدخل المسلح لتركيا في ليبيا

حذر العضو في مجلس الشيوخ الإيطالي والقيادي في حزب (الرابطة) المعارض في إيطاليا، روبرتو كالديرولي من أن “التدخل المسلح (المحتمل) من قبل الأتراك يخاطر بالتسبب في صراع كارثي في ليبيا مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها”، وذلك في إشارة إلى تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أبدى فيها استعداد بلاده لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، إذا طلبت ذلك الحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب وكالة آكي أضاف كالديرولي، في تصريح صحفي الثلاثاء، إشارة إلى الرئيس التركي، “هذا الديكتاتور يريد إحياء عظمة الإمبراطورية العثمانية وتحويل البحر الأبيض المتوسط إلى بحر تركيا. علينا الاحتراز وإلا سنسمع قريباً من يصرخ: الأتراك أصبحوا على سواحلنا، كما حدث قبل معركة (ليبانت)” البحرية في عام 1571 بين جيوش التحالف الأوروبي والإمبراطورية العثمانية والتي إنتهت بهزيمة الاخيرة.

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