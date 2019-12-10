«البحث الجنائي» في أجدابيا يلقي القبض على مروج مخدرات

ألقى عناصر الأمن التابعون لقسم البحث الجنائي في أجدابيا القبض على شخص متهم بترويج المخدرات داخل المدينة، حسب ما نشرته مديرية أمن أجدابيا عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

وقالت مديرية الأمن إن معلومات وردت من مصادر خاصة أفادت بوجود شخص يدعى (ع. أ. أ) ليبي الجنسية يبيع المخدات والمسكرات داخل المدينة، وبعد التأكد من صحتها جرى عمل كمين محكم والقبض عليه وبحوزته مواد مخدرة وأسلحة.

وأضافت مديرية أمن أجدابيا أن المتهم اعترف خلال التحقيق معه بما نسب إليه من تهم، مشيرة إلى أنه أحيل والمضبوطات التي عثر عليها بحوزته إلى النيابة العامة للاختصاص.



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