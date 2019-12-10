تعليم الوفاق تبحث تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الحالي

بحث وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام عادل جمعة مع مديري الإدارات المعنية بإنجاز ومتابعة الملاك الوظيفي بالمؤسسات التعليمية اليوم الثلاثاء آلية تنفيذ الملاك الوظيفي للعام الدراسي ( 2019 / 2020 ) .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بمنطقة الهاني تدارس الملاحظات الواردة حول شروط وضوابط التسكين على الملاك خلال السنوات الأخيرة لتداركها، بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل وتسريع وتيرة العمل وذلك من خلال إلزام كل مراقبة تعليم بوضع جدول زمني محدد لتنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية التابعة لها في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر الجاري.

واتفق المجتمعون على أن تتولى إدارة المدرسة إعداد ملاكها الوظيفي خلال أسبوع وأن ينشر على لوحة الإعلانات بالمدرسة لاطلاع العاملين عليه واستقبال الملاحظات بشأنه قبل تسليمه إلى اللجنة الفرعية بالمراقبة، على أن تتولى الأخيرة عملية المراجعة والتدقيق وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها والمنظمة لعملية التسكين وذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين، وأن تقوم بإحالته لمراقب التعليم والذي بدوره يقوم باعتماده وإحالته للوزارة.

وأكد جمعة عزم الوزارة على إنجاز وتحديث الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي الجاري في وقت مبكر حتى يتسنى للوزارة اعتماده واستخراج المؤشرات اللازمة والتي تخدم الوزارة في اتخاذ قراراتها المستقبلية.

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