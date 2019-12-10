أجهزة الأمن تُفعّل “صمام أمان” مدينة غدامس

شرعت الأجهزة الأمنية هذه الأيام في تفعيل حراسة وتنشيط دوريات متناوبة من قبل أفراد وعناصر مركز شرطة غدامس لبوابة “الكيلو” والتي تعتبر المدخل الرئيس للمدينة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوصيات اجتماع عقد في الأيام الماضية جمع مدير أمن مديرية نالوت مع أعضاء المجلس البلدي غدامس ورؤساء مراكز وأقسام الشرطة بمدينة غدامس، وفي إطار المجاهرة بالأمن والعمل والسهر على حماية أمن المواطنين.

وظلت بوابة “الكيلو” مهملة ومقفلة منذ سنوات ولم يتم تفعيلها نظرا للصعوبات ونقص الإمكانيات اللازمة لتأمينها. حيث تعتبر صمام أمان للمدينة، وبالسنوات الماضية تم ضبط العديد من المخالفات والجرائم والقبض على المتسللين من العمالة المهاجرة من خلال العناصر الأمنية المتناوبة على حراستها.

وتعتبر هذه خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل الحفاظ على أمن المواطن والدولة باعتبار أن مدينة غدامس تقع في المثلث الحدودي الذي يربط ثلاث دول هي ليبيا والجزائر وتونس.

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