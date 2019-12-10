تسييري طبرق يسلم مكتب للتصديقات وشؤون القنصلية لمندوب خارجية المؤقتة

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلم صباح اليوم الثلاثاء رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مكتب للتصديقات وشؤون القنصلية لرئيس قسم الشؤون الإدارية بوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة محمد كمش.

وقام مدير مكتب الأملاك العامة في طبرق علي العبيدي بتخصيص مبنى البريد السابق وسط المدينة وسلم نسخة من المفاتيح لمندوب وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة لفتح مكتب للشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية بالمدينة.

وقام مندوب الوزارة بزيارة للمكتب للإطلاع على الصيانات المطلوبة للمكتب للشروع في العمل وتقديم الخدمات القنصلية لسكان بلديات طبرق وبئر الأشهب وإمساعد والمدن القريبة من طبرق.

يشار إلى أن وزير الخارجية عبدالهادي الحويج قد زار بلدية طبرق في سبتمبر الماضي واجتمع مع تسييري طبرق وسلمهم القرار رقم 67 لسنة 2019 بشأن فتح مكتب للتصديقات والشؤون القنصلية بمدينة طبرق.

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