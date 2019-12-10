انطلاق أعمال صيانة ورصف لبعض الطرق والشوارع بمدينة بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي القيام بأعمال الصيانة والرصف لبعض الطرق والشوارع بالمدينة.

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي رصف أعلى خط مياه أنابيب وتوصيلات مياه الشرب على امتداد شارع جمال عبد الناصر والتي تم فيها استبدال أنابيب رئيسية وفرعية وتوصيلات منازل ومحابس.

وأشار إلى أنه تم الرصف المؤقت لطريق بأرض ابعيرة بحي بوعطني بطول 1300متر وعرض 8متر وطبقة اسفلت سطحية 6سم، وأيضاً الرصف المؤقت بشارع فلسطين الرابط بين الدائري الرابع وشارع أسماء بنت أبي بكر بمساحة كُلية للقطعية 560 مترمربع كما تم إجراء أعمال صيانة لقطعية مساحتها 150 متر مربع اسفلت بمنطقة شبنة شارع فلسطين (الفحم) مؤكدة أنه سيتم صيانة قطعية أخرى بنفس الشارع خلال الأيام القادمة وذلك بتنفيذ شركة مقاولات وتحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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