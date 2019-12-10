البرلمان الموازي يبحث الاستعداد لانتخاب هيئة رئاسته

عقد مجلس النواب الموازي جلسة برئاسة رئيس البرلمان الموازي الصادق الكحيلي في العاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أن الجلسة التي تواصلت ليومي الاثنين والثلاثاء بحثت الخطوات التمهيدية لإجراء الانتخابات الدورية لهيئة رئاسة مجلس النواب الموازي والتي تشمل (رئيس المجلس، النائب الأول، النائب الثاني، مقرر المجلس، نائب المقرر) والمقرر إقامتها أواخر شهر ديسمبر الجاري.

وأوضح مجلس النواب الموازي أنه سيتم توجيه الدعوة لكافة الأعضاء للمشاركة في عملية انتخاب هيئة الرئاسة.

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