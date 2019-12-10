الثني يبحث مع الحويج الترتيبات للقاء برلين

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الثلاثاء وزير الخارجية عبد الهادي الحويج لبحث عدد من الموضوعات بينها الترتيبات للقاء برلين

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني اطلع على نتائج جولة وفد وزيرة الخارجية إلى روسيا

وأكد الحويج على موقف الحكومة المؤقتة من الاتفاق التركي مع حكومة الوفاق كما أوضح رؤية الحكومة المؤقتة لحل الازمة الليبية بعد تحرير طرابلس.

وتناول الاجتماع بحث الترتيبات لعقد لقاء برلين حول الازمة الليبية وضرورة أن يكون أي حل نابع من إرادة الشعب الليبي وأن يستفيد من سلبيات الاتفاقيات السابقة وأن أي حل قادم لن ينجح ما لم يحل مشكلة فوضى السلاح والميليشيات والإرهاب خاصة في العاصمة طرابلس لأن المشكلة في ليبيا هي مشكلة أمنية وليست مشكلة سياسية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وبحث إعادة افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي وعودة الشركات للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا في كافة المجالات وتم الاتفاق على اقامة منتدى اقتصادي روسي ليبي في بداية العام القادم .

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