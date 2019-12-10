الرقابة على الأغذية والأدوية مصراتة يستأنف عمله غدا

أعلنت بلدية مصراتة عودة فرع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مصراتة لتقديم خدماته اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أنه عُقدت اليوم الثلاثاء سلسلة لقاءات بمقر هيئة الرقابة بمصراتة، ترأسها سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بليبيا، وبحضور كل من المجلس البلدي ممثلاً عنه محمد التومي وعلي أبوستة، كما حضر اللقاءات محمد المشاي مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومحمد ارميضة، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية مصراتة.

وأوضحت البلدية أن اللقاءات خلصت إلى اتفاق المجتمعين على فض الاعتصام والعودة إلى تقديم الخدمة.

وأكدت البلدية فض الاعتصام عقب الاجتماع موضحة أن المركز سيبدأ تقديم خدماته غداً.

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