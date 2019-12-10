إعادة افتتاح بيوت شباب الزاوية

أعيد اليوم الثلاثاء افتتاح بيوت شباب الزاوية بعد دخلوها مرحلة صيانة شاملة، كما عقد اجتماع الجمعية العمومية لبيوت الشباب الليبية.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، شارك في افتتاح بيوت شباب الزاوية وكذلك اجتماع الجمعية العمومية لبيوت الشباب الليبية رفقة رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب عبدالسلام العربي، ومديرها التنفيذي الشيباني عبدالله الشيباني.

وأكد معيتيق على وضع دعم بيوت الشباب ضمن ميزانية العام 2020.

وقام مجلس إدارة الجمعية بتكريم المؤسسين والرواد والداعمين لحركة بيوت الشباب الليبية، ومنهم المؤسس الأول لجمعيات بيوت الشباب بلعيد أونيس الدهماني.

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