سيحدث تغييرًا..خالد شريف: إرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق تطور سياسي كبير

أخبار ليبيا24

قال المسؤول العسكري في الجماعة الليبية المقاتلة خالد شريف المكنى “أبوحازم” إن تصريحات الرئيس التركي “رجب أردوغان” استعداد بلاده إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق إن طلبت ذلك تطور سياسي كبير.

وأوضح شريف عبر حسابه الرسمي على “فيسوك” أن إرسال قوات تركية لدعم قوات الوفاق سيحدث تغيير في موازين القوى على الأرض لصالح حكومة الوفاق.

ولفت المسؤول العسكري أن اللقاء المرتقب بين الرئيس “أردوغان” والرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” سيكون من أهم نقاطه القضية الليبية بعد الاتفاق التركي الليبي الأخير.

وتابع شريف :”يبدو أن الحكومة التركية ستتخذ خطوات أكبر لصالح حكومة الوفاق بعد اللقاء التركي الروسي”.

وأضاف في منشور آخر على حسابه :”أن العامل الحاسم في معركة الحرية في طرابلس هو مدى تجمع القوى المدافعة عن طرابلس تحت قيادة ميدانية واحدة تحشد القوة وتضع الخطط المتكاملة وتقود المعركة نحو النصر بإذن الله”.

وكان الرّئيس التّركي “رجب طيب أردوغان” قال أمس الإثنين إنّه من حقِّ تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، في حال طلبت منها الحكومة اللّيبية ذلك.

وأضاف “أردوغان” خلال مقابلة مع قناة “تي أر تي” التركية ” أنه يخطط لعقد لقاءٍ مع الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين، لبحث الأوضاع في ليبيا لأنني لا أريد أن تصبح ليبيا سوريا ثانية”.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم في 27 نوفمبر الماضي في إسطنبول، بشأن التعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24