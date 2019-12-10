لجنة الدفاع بمجلس النواب تطالب ببتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ،اليوم الثلاثاء ،بأشد العبارات تصريحات الرئيس التركي بشأن إرسال قواته إلى ليبيا، وطالبت جامعة الدول العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

اللجنة في بيان لها أكدت أن ليبيا لن تكون بوابة لرجوع الدولة العثمانية إلى الوطن العربي، داعية الجامعة العربية إلى الانعقاد العاجل لمواجهة الغزو التركي لليبيا، كما طالبت القوات المسلحة باستهداف أي تحرك للقوات التركية داخل المياه الإقليمية، أو الأجواء والأراضي الليبية.

و أكدت لجنة الدفاع والأمن القومي أن أي جسم أو مكان في ليبيا يستخدم عسكريا من قبل الجانب التركي سيعتبر هدفا مشروعا للقوات المسلحة الليبية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا