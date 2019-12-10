توزيع مساعدات انسانية على الاسر النازحة الى مدينة هون‎

قامت لجنة اغاثة النازحين بمدينة هون بتوزيع مساعدات انسانية على الاسر النازحة من المناطق التي تشهد توترات امنية ..

وقالت رئيسة اللجنة نجية عبدالله ابوشعوة بان هذه المساعدات تشتمل على بطاطين وسلة غذائية متكاملة ( زيت ، طماطم ، ارز ، سكر ، حليب واجبان وتن ) وزعت على الاسر النازحة من طرابلس والزاوية وتاورغاء ومن أي منطقة في ليبيا اضافة الى الاسر المحتاجة .

واشارت الى ان 100 بطانية و 100سلة غذائية تم البدء فعليا في توزيعها والتي هي عبارة عن تبرعات و مساعدات قدمها رجال الاعمال واصحاب المحلات التجارية واهالي مدينة هون

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