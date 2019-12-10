الجيش الوطني يشرع بحصر ممتلكاته في الواحات

اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مع عمداء بلديات الواحات ومديريات الأمن والشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية، بهدف حصر ممتلكات الجيش بمناطق الواحات وإخلائها من المعتدين عليها.

وقام رئيس اللجنة العميد احمد بوسبابل باستلام أحد المقرات التابعة الاستخبارات العسكرية بعد إخلائها من قبل مواطن، مثمنا تجاوب المواطن وتسليم المقر والمحافظة عليه طيلة الفترة الماضية.

وأكد عمداء بلديات الواحات استعدادهم التام في تقديم وتسهيل عمل اللجنة وكافة الجهات الأمنية المكلفة بحصر ممتلكات الجيش بمناطق الواحات.

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