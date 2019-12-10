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الجيش الوطني يشرع بحصر ممتلكاته في الواحات

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، مع عمداء بلديات الواحات ومديريات الأمن والشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية، بهدف حصر ممتلكات الجيش بمناطق الواحات وإخلائها من المعتدين عليها.

وقام رئيس اللجنة العميد احمد بوسبابل باستلام أحد المقرات التابعة الاستخبارات العسكرية بعد إخلائها من قبل مواطن، مثمنا تجاوب المواطن وتسليم المقر والمحافظة عليه طيلة الفترة الماضية.

وأكد عمداء بلديات الواحات استعدادهم التام في تقديم وتسهيل عمل اللجنة وكافة الجهات الأمنية المكلفة بحصر ممتلكات الجيش بمناطق الواحات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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